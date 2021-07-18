Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX.

Сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну доставив 2 млн 40 доз вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.

Про це повідомили у Фонді.

Ця партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, доставлені вакцини призначені для щеплення організованих колективів та професійних груп попередніх етапів.

Читайте такожКоронавірус в Україні: з'явилася свіжа статистика щодо COVID-хворихмРНК-вакцини Moderna потребують особливих умов транспортування та зберігання при температурі від -25°C до -15°C. Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Україні стартував четвертий етап кампанії з вакцинації від COVID-19. На цьому етапі щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнених, персонал пенітенціарних закладів та слідчих ізоляторів. На п’ятому етапі вакцинуватимуть громадян, які не входять до пріоритетних груп, зокрема, дозволять щепити дітей.

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Автор: Леся Лещенко