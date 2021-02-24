Лікар входить до мобільної бригади, яка проводитиме вакцинацію від коронавірусу.

На Вінниччині першою щеплення від СОVID-19 отримала сімейний лікар Людмила Бойко.

Читайте такожУкраїнцям обіцяють почати продаж вакцин "під відпустки" до літа - ЗМІПро це поінформував голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов, повідомляє прес-служба ОДА.

«14:38 - час першої вакцинації на Вінниччині. Знайомтесь, перша вакцинована вінничанка – лікарка Людмила Бойко. Сьогодні ж сама Людмила Миколаївна вакцинуватиме інших – вона із мобільної бригади – однієї із 20. Її бригада – жіноча», - розповів Бойко.

Бойко, яка є сімейним лікарем та працює у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці, зауважила, що погодилась на щеплення вакциною компанії AstraZeneca, оскільки це єдиний спосіб зупинити коронавірусну інфекцію, припинити тягар смертей і тих наслідків, які він спричиняє.

Також Борзов додав, що в кабінеті щеплення Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні вакцинували 14 медичних працівників – це лікарі мобільних бригад, які робитимуть щеплення проти COVID-19 в області.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація від COVID-19. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

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Автор: Світлана Макринська