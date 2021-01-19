У МОЗ розповіли, що буде після жорсткого карантину в Україні / фото УНІАН

Жорсткий карантин в Україні триватиме до 24 січня, після чого країна повернеться до формату адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна.юа"заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на прохання "сказати точно", чи продовжать жорсткий карантин.

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"До 24 січня включно у нас жорсткий карантин. Продовжувати його не плануємо. Будемо дивитися, що у нас відбувається із захворюваністю в кожному регіоні, а потім перейдемо до адаптивного карантину. Будемо посилювати або послаблювати карантинні обмеження в залежності від ситуації в окремих регіонах", - зазначив Степанов.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

  • 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження:
  • Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
  • Заборона на роботу розважальних закладів;
  • Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
  • Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • Заборона на роботу непродовольчих ринків;
  • Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

  • Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
  • Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
  • Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
  • Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк