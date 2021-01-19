До 24 січня включно в Україні діє жорсткий карантин.

Жорсткий карантин в Україні триватиме до 24 січня, після чого країна повернеться до формату адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна.юа"заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відповідь на прохання "сказати точно", чи продовжать жорсткий карантин.

Читайте також"Можливі й більш жорсткі заходи": епідеміолог оцінила карантинні обмеження в Україні

"До 24 січня включно у нас жорсткий карантин. Продовжувати його не плануємо. Будемо дивитися, що у нас відбувається із захворюваністю в кожному регіоні, а потім перейдемо до адаптивного карантину. Будемо посилювати або послаблювати карантинні обмеження в залежності від ситуації в окремих регіонах", - зазначив Степанов.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк