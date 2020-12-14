Правоохоронці склали за тиждень 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях.

В Україні за тиждень за порушення маскового режиму в публічних місцях громадян оштрафували на 465 тис. гривень.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що відбулася під головуванням глави держави.

«У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях, до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів», - йдеться в повідомленні.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Костянтин Гончаров