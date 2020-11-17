Понад 1% респондентів розглядали можливість самогубства протягом останнього року.

Про наявні симптоми депресії заявляють 12,4% опитаних українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені під час онлайн-презентації результати дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.

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12,4% респондентів повідомили про симптоми депресії (8,7% чоловіків та 16,2% жінок).

Водначас, мали депресію, діагностовану медичним прцівником, лише 3% опитаних.

Крім того, 1,1% заявили, що розглядали можливість самогубства протягом останнього року.

***Дослідження проводилося Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я МОЗ, Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за підтримки Світового банку.

Перший етап дослідження відбувся у 2019 році. Тоді опитали 7 тис. 700 респондентів віком від 18 до 69 років на всій території України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Метод дослідження - інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондента, а також антропометричні та біохімічні вимірювання, зокрема аналізи сечі та крові і вимірювання ваги, зросту тощо. Другий етап дослідження тривав протягом 2020 року і полягав в аналізі отриманих даних.

Депресія: що варто знати

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Автор: Антоніна Доломанжи