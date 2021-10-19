За своє життя Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти).

Від COVID-19 померла заслужена артистка України Марія Гонта.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олег Вергеліс, посилаючись на Тернопільський театр

"Вона ні на що не скаржилася, крім часу, який для усіх актрис світу - невблаганний. Світла пам'ять чудовій українській актрисі, яка так і не дочекалася звання "народної", хоча з позицій історії українського театру вона була дійсно народною, як ніхто інший у цей суперечливий час..." - написав він.

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких: Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Маруся ("Дай серцю волю, заведе в неволю" М. Кропивницького), Катря ("Не судилось", М. Старицького), Ганна ("Маруся Богуславка", М. Старицького), Мелася ("Оборона Буші", М. Старицького), Оксана, Одарка ("Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського) та інші.

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Нагадаємо, у МОЗ закликали людей старше 60 років вакцинуватися вже зараз.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Кузін заявив, що в Україні спостерігається надзвичайно стрімке поширення COVID-19.

Лише за минулий тиждень було виявлено 105 тис. нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. Померли минулого тижня 2,3 тис. українців, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Наразі зайняті 57% лікарняних ліжок, які призначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні 53% летальних випадків зафіксовано у віковій групі 70+, а майже 29% - у віковій групі 60-69 років.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Денис Прядко