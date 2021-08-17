Коронавірус у таборі в Одесі вже діагностовано у 47 осіб.

На території держпідприємства Український дитячий центр "Молода гвардія (знаходиться в Одесі), до складу якого входять кілька таборів, кількість хворих на коронавірусом COVID-19 зросла до 47 осіб.

В Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ повідомили, що захворіли 44 дитини та три педагоги-вихователі, йдеться у сюжеті ТСН.

За словами матері однієї хворої дитини – Вікторії Єсипенко, дітям робили ПЛР-тест на коронавірус без відома батьків, "нікого не попередили".

"Коли нас приймали (в один з таборів – Ред.), взагалі ні слова не було про маски, багато батьків, всі з поїздів, автобусів. Прохідний двір був...", – поскаржилася жінка.

Батьки також сказали, не відразу дізналися про спалах захворюваності.

Перші випадки захворюваності у дитячому центрі зареєстрували ще 12 серпня. Тоді стало відомо, що захворіли три дівчинки. Пізніше приїхала лабораторія, було проведено понад півтисячі тестів.

Читайте також9 дітей під Одесою: поліція відкрила справуПерший заступник гендиректора дитячого центру Василь Бездень повідомив, що захворіли діти з табору "Зоряний". За його словами, стан дітей задовільний.

"...всі діти під наглядом лікарів. "Зоряний" не спілкується з іншими таборами, діти ходять своєю територією, у нас окремо є для кожного табору місця, вони на повітрі", – додав управлінець.

Діти в таборі перебувають на самоізоляції. Дітям потрібно пробути на ізоляції ще не менше 10 діб, а потім пройти повторний тест на COVID-19.

У таборі зазначили, що батькам дозволять забрати хворих дітей додому, але тільки якщо перевозити їх будуть особистим транспортом.

Раніше повідомлялося, що у дитячому центрі "Молода гвардія" коронавірус діагностували у понад 40 дітей у віці 12-14 років та трьох вожатих. Інфікованих ізолювали. У п'яти неповнолітніх була температура.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням") Кримінального кодексу.

Дитячий центр "Молода гвардія" знаходиться в Одесі за адресою вул. Миколаївська дорога, 172. Центр розташований на березі Чорного моря. До складу центру входять три табори – "Зоряний", "Сонячний" та "Прибережний". У кімнатах таборів живуть від восьми до 10 осіб.

Автор: Екатерина Присяжнюк