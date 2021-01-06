За словами глави МОЗ, жодна вакцина від коронавірусу ще не поставлялася в країну законно.

Міністр охорони здоров'я України прокоментував інформацію ЗМІ про те, що на базі однієї з київських клінік проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу для посадовців, бізнесменів і політиків.

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Як повідомляє "Страна", у спілкуванні з журналістами міністр зазначив, що ще за кілька днів до публікації інформації чув про появу в Україні вакцини, ввезеної нелегально.

"Я чув про це 4-5 січня, ще до того, як ви опублікували матеріал. Але без подробиць. Мені особисто вакцинуватися не пропонували. Думаю, наслідки були б серйозними, тому, напевно, не зважилися", - розповів глава МОЗ.

За його словами, вакцина могла потрапити в Україну тільки контрабандним шляхом.

"Якщо ми говоримо про те, що у нас в країні з'явилася вакцина, вона могла потрапити сюди тільки контрабандним шляхом. Офіційно жодна вакцина від ковіду, від жодного виробника, в Україну не надходила і не зареєстрована", – уклав міністр охорони здоров'я.

Підпільна вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що деякі нардепи і посадовці таємно вакцинувалися від COVID-19 нелегально ввезеної в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію депутатів препаратами невідомого походження.

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Автор: Дмитро Захаров