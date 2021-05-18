За його словами, це залежать виключно від наявності вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в Україні щодобово можна робити півмільйона щеплень від COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ розказали, коли в Україні очікують наступну партію вакцини від коронавірусу в рамках COVAXЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді перед розглядом питання про його відставку.

"На сьогодні щеплено практично 1 млн українців. Чи влаштовують мене темпи вакцинації? Ні, категорично ні. Але, заради об'єктивності, зазначу - вони залежать виключно від наявності вакцин. Організаційно ми готові виконувати півмільйона добових щеплень", - сказав Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Леся Лещенко