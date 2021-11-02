Наразі 16 регіонів України у "червоному" рівні епіднебезпеки.

Цього тижня ще три області можуть перейти до "червоної" зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він нагадав, що наразі 16 регіонів України у "червоному" рівні епіднебезпеки, два - у "жовтому", решта - у "помаранчевому".

"Ці 16 регіонів - це ще не всі регіони, які можуть увійти у "червону" зону епідемічної небезпеки в рамках поточної хвилі. Є зараз три регіони, які вже на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська і Тернопільська області", - зазначив Ганиченко.

За його словами, у Волинській і Харківській областях вже досить тривалий час показники перебувають близько до граничних показників карантину.

"Відповідно, ми очікуємо введення у Волинській і Харківській областях "червоного" рівня епіднебезпеки вже на цьому тижні..." – повідомив він.

Експерт додав, що у Тернопільській області ще не такий високий рівень захворюваності, але у цьому регіоні перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання.

На його думку, на Тернопільщині необхідно у 2-3 рази наростити темпи тестування на COVID-19.

"За іншими показниками Тернопільська область не демонструє ні вибухових темпів, ні критичного навантаження на систему охорони здоров'я. Але чисто за показниками Тернопільська область вже цього тижня може також показати індикатори входження у "червоний" рівень епіднебезпеки", - зауважив Ганиченко.

Він також уточнив, що схожа ситуація із показниками спостерігається й у Черкаській області, однак там рівень госпіталізацій перебуває на дограничних позначках.

Водночас керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE додав, що якщо Черкащина не візьме під контроль поширення захворюваності, то наступного тижня вже є ризик говорити й про можливість її входження у "червону" зону.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада столиця запровадила суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної" зони.

28 жовтня на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження з 1 листопада у Києві "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Автор: Антоніна Доломанжи