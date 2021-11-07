З 8 листопада до "червоної" зони переходить ще й Волинська область.

В Україні станом на ранок 7 листопада в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають Київ та 15 областей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Так, до "червоної" зони віднесено: Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

У "помаранчевій" зоні епіднебезпеки на сьогодні залишаються Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

У "жовтій" перебувають три області :

Закарпатська,

Кіровоградська,

Тернопільська.

Щодо "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, то до нього не потрапив жоден з регіонів.

Як повідомляв УНІАН, з 8 листопада Волинська область переходить в "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Відповідне рішення 5 листопада ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 6 листопада діагностували у 17 419 осіб, госпіталізовані 5 652 захворілих. Зокрема, захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників. Окрім того, одужали 8 520 осіб, а померли 449 інфікованих.

Читайте такожВ Іспанії люди зникли з літака після госпіталізації пасажира (відео)Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу зробили 131 406 осіб. З них одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066.

Сьогодні дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ - доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Тамара Отовська