Рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Волинська область з понеділка, 8 листопада, переходить в "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області.

Він нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Читайте такожУ Львові від пневмонії помер ветеран АТО Юрій ДосякОбмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Леся Лещенко