Дітей госпіталізовано, поліція відкрила провадження.

У дитсадку в Чернігівській області отруїлися четверо дітей: три хлопчика та одна дівчинка. Усі вони поскаржились на біль у животі та нудоту. Дітей госпіталізували.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області.

Зазначається, що повідомлення про отруєння дітей 2015-2018 років народження надійшло до поліції 21 серпня. Трьом хлопчикам та одній дівчинці стало зле ввечері напередодні. Дітей доставили до лікарні. Вони скаржились на нудоту та біль у животі.

Попередньо встановлено, що усі четверо дітей відвідують один і той самий дошкільний заклад у Менській територіальній громаді.

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Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Таке правопорушення карається штрафом, арештом на строк до шести місяців, обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Автор: Ірина Синельник