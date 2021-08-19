Чоловік на кілька днів залишився без газу через відключення газопостачання у суміжному будинку.

У Чернігові пенсіонер намагався підпалити себе під офісом обласної газової компанії через відключення газу.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції у Чернігівський області.

Згідно з інформацією, сьогодні близько 14:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля приміщення газової компанії невідомий чоловік розлив пальне та погрожує підпалити себе і офіс.

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Поліцейські відібрали у чоловіка сірники та горючу речовину. Його життю та здоров’ю, персоналу і відвідувачам установи нічого не загрожує.

Як з'ясувала поліція, 61-річний чернігівець на кілька днів залишився без газу через відключення газопостачання у суміжному будинку. Тому він взяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.

Як уточнили в поліції, візуально чоловік виглядав тверезим. Наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності за хуліганство.

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Автор: Ірина Синельник