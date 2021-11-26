Через тиждень після операції жінка вже ходила відділенням, будувала подальші плани на життя.

У Дніпропетровській обласній лікарні ім. І.І. Мечникова нейрохірурги видалили 58-річній пацієнтці п’ятисантиметрову пухлину мозку.

Про надскладну операцію розказав на своїй сторінці у Facebook генеральний директор лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко

Наталія йшла вулицею, коли раптово послабшали кінцівки, вона впала, в очах її були страх і жах. Швидку викликали перехожі, незнайомі люди.

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Після обстеження було встановлено діагноз – рак мозку. Увесь час біля жінки перебували її 13-річна донька та 29-річний син.

"Команда нейрохірургів – Андрей Сірко, Вадим Ботіков – пішли на складну п’ятигодинну операцію, – написав Сергій Риженко. – П’ятисантиметрову пухлину у важливій зоні лівої півкулі хірурги видалили".

Через тиждень після операції жінка вже ходила відділенням, будувала подальші плани на життя.

"Для наших нейрохірургів операційна – одна з найкрасивіших речей у їхньому житті, – написав Риженко. – Вони не піддаються ілюзіям, роблять все так, щоб не було розчарувань".

Нагадаємо, днями протягом ночі українські хірурги зробили шість пересадок органів. Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва.

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Автор: Вікторія Гордієнко