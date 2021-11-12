Дитина скаржилася на збільшений живіт, який їй заважав.

У Львові лікарі видалили з яєчника 14-річної дівчини 3-кілограмову пухлину. Пацієнтка забила на сполох, коли у неї збільшився живіт.

Про це повідомляє у Facebook львівський "Охматдит".

"Мінус 3 кілограми! Саме стільки втратила після операції наша 14-річна пацієнтка, що звернулася з гігантським утвором у яєчнику", - розповіли медики.

Відомо, що дівчинка з 9 років хворіє на лейкемію, зараз вона у ремісії. У процесі лікування пацієнтка проходила гормональну терапію, ймовірно, це і стимулювало ріст пухлини у яєчнику.

Читайте такожУ МОЗ розповіли українцям про симптоми і профілактику меланоми"Батьки дівчинки зверталися в різні клініки до різних спеціалістів вже з новою проблемою, їм рекомендували стежити за "кістою", проте в якийсь момент утворення досягло просто гігантських розмірів. Симптомів у дівчинки не було - лише значно збільшився живіт, який суттєво заважав", - повідомили лікарі.

Дитину після звернення до львівського "Охматдиту" одразу прооперували.

"Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не сповільненої дії. Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування! Усе заплановане в операційній нам вдалося. Попереду у дівчинки ще тривалий процес реабілітації репродуктивної функції", - каже дитячий гінеколог Еліна Чайківська.

Раніше нейрохірурги клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі провели складну операцію. 36-річному чоловіку видалили гігантську пухлину мозку.

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Автор: Ольга Робейко