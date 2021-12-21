Наразі цей показник становить приблизно 114 тис. щеплень у середньому за добу.

Протягом тижня рівень вакцинації проти COVID-19 в Україні зменшився на 24%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова.

"Темпи вакцинації в Україні вийшли на рівень плато, на якому ми трималися у період до "червоних" зон епіднебезпеки та різкого зростання рівня вакцинації...", - зазначила вона.

За словами Кузьмінової, наразі цей показник становить приблизно 114 тис. щеплень у середньому за добу.

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Вона також розповіла, що протягом тижня рівень вакцинації зменшився на 24%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Зокрема, за минулу добу, 20 грудня, проти COVID-19 вакциновані 110 тис. 740 людей: першу дозу отримали 36 тис. 056, додаткову дозу – 79, повністю імунізовані – 74 тис. 605.

З початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 27 млн 484 тис. 089 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.