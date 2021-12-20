Керівництву лікарні не повідомляють, куди переводити пацієнтів.

З 1 січня 2022 року Миколаївську інфекційну лікарню закривають. Раніше головний лікар цієї медустанови заявила про нестачу медичного кисню для пацієнтів, чим викликала суспільний резонанс.

Про це головна лікарка Світлана Федорова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЛікар з Миколаєва пояснила, як швидко легка форма COVID-19 переходить у важку"З 1 січня нашу лікарню закривають. Лікарню не подали як "ковідну", НСЗУ відмовила у укладанні договорів. Прошу всіх родичів хворих забирати своїх пацієнтів куди скаже Облздрав. Нам не повідомляють куди переводити", - написала вона.

Нагадаємо, що у листопаді Федорова публічно заявила про критичну ситуацію з медичним киснем для пацієнтів у лікарні. Після цієї заяви медустанова стала відома на всю країну.

"Поки влада розповідає, що з киснем все чудово, кисню немає! Не можемо заправити з відучора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до завтрашнього ранку – 800 кг, яких ніде дістати за будь-які гроші. Балони на такий потік хворих не рятують… Ау, ОДА й облрада! Прокиньтесь!" – заявила тоді Федорова.

У лікарні почалися перевірки від Міністерства охорони здоров’я. Лікарню погрожували закрити, а саму Федорову почали шантажували.

Раніше про критичну нестачу кисню для пацієнтів з коронавірусом заявляли в одній з лікарень Одеси, проте в МОЗ цю інформацію спростували.

На думку голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, викликати дефіцит кисню на піку пандемії могла диверсія.

Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 2 листопада відповів, що з 1 листопада обидва найбільші виробники кисню в країні повернулися до роботи.

Він заявив, що Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19.

Заводи зупинялися на планові регламентні роботи на 10-15 днів.

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Автор: Марта Гичко