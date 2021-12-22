Медик Світлана Федорова назвала ситуацію "політичним замовленням". За неї заступилася відома інфекціоністка Ольга Голубовська.

У Миколаєві звільнили з посади головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлану Федорову, яка раніше заявляла про нестачу медичного кисню для пацієнтів, чим викликала суспільний резонанс. За її звільнення на засіданні обласної ради проголосували 42 депутати.

Водночас проти виступило 6 депутатів, а 4 утрималися. Сама Федорова виступила з трибуни та назвала ситуацію "політичним замовленням", пише видання НікВести.

З трибуни облради головлікарка розповіла, що висновки комісії, які нібито й послужили офіційною причиною для її звільнення, не містять жодної цифри. За її словами, у висновках "тільки загальні фрази".

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"Зараз відбувається політичне замовлення. Щодо висновків комісії МОЗ. Це не була офіційна комісія – жодного висновку з цифрами, паперами, жодної історії хвороби не було оглянуто. Вони дві години побігали по лікарні, жодної цифри, загальні фрази тільки", – сказала Федорова.

Вона додала, що запросила до медустанови міжнародну організацію, яка протягом трьох днів проводила її повний аудит.

"Як виявилося, наш стаціонар відповідає не лише ліцензійним вимогам, а й міжнародним. Вимогам відповідають абсолютно всі відділення стаціонару. Робота також організована за міжнародними вимогами. Крім того, комісія дійшла висновку, що це нонсенс, що лікарня за два роки змогла досягти таких показників", – заявила вона.

Водночас, як пише видання, перед голосуванням Федорову критикували колеги. Головлікар ЛШМД Олександр Дем'янов заявив, що вона конфліктує з меценатами, а саме з власником "Нібулону" Олексієм Вадатурським. Керівник Центру екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов заявив, що в обласній "інфекційці" зачиняють ворота перед "швидкими", а сам медзаклад став "приватним".

На своїй сторінці у Facebook Федорова оприлюднила рішення про своє звільнення.

"Ще й сесія не закінчена, а рішення сесії про звільнення вже принесли на робоче місце. Причому Ганна Замазєєва, голова облради, дуже переймається, щоб неодмінно мені трудову книжку сьогодні ж віддали! Ось чистий інтерес - чи було в історії облради, щоб рішення, підписані ще до офіційного закриття сесії, були підписані? Так поспішали, що забули написати, з якого числа звільнити. І багато чого забули… Дякую тим, хто радить суд. На жаль, суд не допоможе, тому що за контрактом за своїм бажанням облрада має право вчинити саме так. Списки голосів "за" моє звільнення, особливо ЄС, тих кого лікувала і т.д. не можу підібрати слово…нехай буде "засмучена". Вони могли просто не голосувати чи утриматися, адже і без них було все вирішено. Але показове "за" вище за мораль. І вище за моє розуміння. І вище за людське. Із цим важко жити. Не їм. Мені", - написала медик.

На захист Федорової висловилася відома інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Якщо хтось мені може пояснити, за що звільнили Світлану Федорову, я буду дуже вдячна. Я, за своєю наївністю, думала, що звільняють за профнепридатність, безвідповідальність, зловживання службовим становищем тощо. Але немає. Але Світлана Федорова була, є і буде одним із найкращих головних лікарів України. Вже назавжди народні обранці. Так само, як ви залишитеся в пам'яті людей тими, хто розправляється по беззаконню з усім найкращим, що є в нашій країні. Попри ваші зусилля. Хоча вам байдуже, це зрозуміло. Бо так нахабно наплювати на колектив кращої лікарні, що вигріб у найважчий час на своїх плечах всі труднощі ситуації, що склалася, говорить багато про що. Насамперед про те, що на людей в цілому вам теж наплювати - непотрібне сміття, що заважає безтурботному життю. Говорила сьогодні з персоналом – всі шоковані. За три роки лікарню не впізнати, починаючи з ремонтів і до забезпечення препаратами та технікою. Світлана жила своєю роботою. Чиста, чесна, відкрита людина, з 14 років у клініці, від санітарки до головного лікаря, професіонал, яка платила максимальну зарплату своїм лікарям, деяким - навіть більше, ніж собі. Дивна, правда? Та ще сильна, зі своєю думкою, як багато фахівців. І її думку поділяють усі головні лікарі інфекційних стаціонарів в Україні. Але розв'язувати проблеми – не ваш коник, це складно. Затикати роти, звільняти - це простіше, заодно іншим не кортітиме. Щось зовсім нездорове з вами всіма відбувається. А за т. зв. колег, які в цьому беруть участь, мені взагалі соромно. І за тих, хто з "комісії мінохоронздоров'я" без жодного інфекціоніста, та місцевих. Хоча чому дивуватися, у всі часи були зрадники, юди та поліцаї. І нехай віддасться вам у ваших справах, не сумнівайтеся. Кожен", - емоційно написала Голубовська на свої сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у листопаді Федорова публічно заявила про критичну ситуацію з медичним киснем для пацієнтів у лікарні. Після цієї заяви медустанова стала відома на всю країну.

"Поки влада розповідає, що з киснем все чудово, кисню немає! Не можемо заправити з відучора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до завтрашнього ранку – 800 кг, яких ніде дістати за будь-які гроші. Балони на такий потік хворих не рятують… Ау, ОДА й облрада! Прокиньтесь!" – заявила тоді Федорова.

У лікарні почалися перевірки від Міністерства охорони здоров’я. Лікарню погрожували закрити, а саму Федорову почали шантажували.

Вчора стало відомо, що з 1 січня 2022 року Миколаївську інфекційну лікарню закривають.

"Лікарню не подали як "ковідну", НСЗУ відмовила у укладанні договорів. Прошу всіх родичів хворих забирати своїх пацієнтів куди скаже облздрав. Нам не повідомляють куди переводити", - повідомила Федорова.

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