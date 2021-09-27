Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

У Міністерстві оборони повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 84% співробітників, а в Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

За результатами наради було вирішено, що через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх співробітників.

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Зокрема, бажано, щоб двома дозами було вакциновано 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Так, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами наразі отримали 84% співробітників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Уточнюється, що аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

"Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше УНІАН писав про те, скільки співробітників МОЗ вакциновано від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи