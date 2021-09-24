Раніше Кабінет міністрів підтримав рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Станом на сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я вакциновано близько 70% працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

"На рівні МОЗ відсоток вакцинованих людей зараз перебуває приблизно на рівні 70%. Але цифри постійно зростають, оскільки кожен співробітник міністерства дійсно розуміє необхідність та доцільність вакцинації", - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За словами Кузіна, наразі механізм того, як саме будуть вести статистику того, хто вакцинований, і які заходи передбачатимуть для таких осіб, планують представити наступного тижня.

Читайте такожЧотири регіони України опинилися за крок від "червоної" зони"Напрацьовується механізм не лише по переліку професій, а і по механізму контролю, моніторингу і, в тому числі по можливості або відсторонення від роботи (у випадку невакцинації - УНІАН), або механізму, яким чином керівник або центрального органу виконавчої влади, або керівник підприємства може ініціювати переведення такого працівника або на дистанційну роботу, або якісь альтернативні заходи", - пояснив Кузін.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

"Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.

Повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати наступного тижня.

Автор: Леся Лещенко