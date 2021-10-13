Не варто використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи варто робити комп’ютерну томографію при COVID-19.

Як повідомила прес-служба МОЗ, цей метод діагностики став ще більш популярним серед українців з початку пандемії, проте ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання.

У МОЗ пояснили, що КТ варто призначати за неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19 або за наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи супутніх патологій.

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Також її варто робити у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

"Позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ. У питанні направлення на комп’ютерну томографію лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла. Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини", - зазначили в міністерстві.

Також у МОЗ додали, що фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби. Водночас, спеціалісти радять послуговуватись методом ультразвукової діагностики для відслідковування захворювання. Його перевага в тому, що він не дає додаткову дозу опромінення, як у випадку із КТ.

Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21-й день з початку захворювання та через півроку. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.

Нагадаємо, в Україні вчора зафіксовано 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 4901 особу, померла від ускладнень – 471.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2578394 особи, одужала – 2304361, зафіксовано 59523 летальних випадків.

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Автор: Леся Лещенко