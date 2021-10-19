З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень.

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила міжрегіональних перевезень через COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що робити українцям, у яких протипоказання до щеплення

Про це повідомляє в прес-службі відомства у Facebook.

У МОЗ зазначили, що поки немає затвердженої форми довідки про протипоказання до COVID-щеплень.

"Людей, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення, в Україні менше ніж 1%. Йдеться про важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до компонентів вакцини", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві щепитися від COVID-19 можна не тільки у центрах вакцинації: адресаЗазначається, що постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред'являти при міжрегіональних поїздках документ про протипоказання до вакцинації, але українці можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 і використовувати його для поїздок.

Які правила діятимуть з 21 жовтня

Для посадки на поїзд, згідно з новими правилами, пасажирам потрібно буде надати один з документів:

довідку про отримання хоча б однієї дози вакцини від COVID-19;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про повну вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту, але він дійсний тільки три доби;

негативний результат тесту на антигени SARS-CoV-2, який дійсний три доби.

Якщо жодного з цих документів немає, то Провідник або стюард мають право не пустити пасажира в поїзд. В цьому випадку повернути гроші за квиток можна за звичайною процедурою.

Українців закликали вакцинуватися, щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова