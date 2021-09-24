У відомстві закликали звертатися до лікарів і здавати аналізи до вживання будь-яких препаратів. Адже хворий не може самостійно відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної.

Гострі вірусні інфекційні захворювання (ГРВІ) необхідно лікувати, впливаючи на окремі симптоми. Водночас не потрібно займатися самолікуванням, а звернутися по допомогу до лікарів.

На цьому наголошує прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначили у відомстві, не можна застосовувати антибіотики без призначення лікаря, який має виписати ліки тільки після аналізу крові. Адже хворий не може відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної.

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У міністерстві додали, що у разі ГРВІ необхідно:

лежати в ліжку та відпочивати;

одужанню допомагає рясне пиття теплої води і збалансоване харчування;

потрібно провітрювати приміщення;

за необхідності можна застосовувати жарознижувальні ліки.

У МОЗ підкреслили, що під час ускладнення антибіотики теж не допоможуть. Наприклад, у разі ускладнень від грипу, коли пацієнта не вакциновано, лікар може виписати специфічні ліки, які використовують тільки для запобігання важких форм грипу.

Експерти зазначили, що вживання антибіотиків не впливає на віруси.

"Тому, якщо ви застосуєте антибіотик, ваша вірусна інфекція нікуди не зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, – сильно підвищиться", – пояснили медики.

МОЗ закликав українців зробити щеплення проти сезонного грипу, який традиційно посилюється в осінньо-зимовий період. Більш того, в цьому році в Україні очікують відразу чотири штами інфекційного захворювання.

Згідно зі статистикою, за минулий тиждень на ГРВІ в Україні захворіли 180 осіб і кількість хворих зростає. Пік захворюваності прогнозують в кінці осені.

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Автор: Вікторія Гордієнко