В МОЗ розказали про прозорі пластикові маски / фото УНІАН

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.

Про це у Facebook повідомляє МОЗ.

"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНосити чи не носити: у МОЗ пояснили, чи потрібні захисні маски вакцинованимВ МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - додали в міністерстві. 

У МОЗ закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

Пластикові маски не є засобом індивідуального захисту / фото facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, нещодавно у Франції зобов'язали дітей віком від 6 років носити медичні захисні маски на відкритому повітрі та в більшості громадських місць.

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