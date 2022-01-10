​​​​​​​В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.

Про це у Facebook повідомляє МОЗ.

"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНосити чи не носити: у МОЗ пояснили, чи потрібні захисні маски вакцинованимВ МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.

"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - додали в міністерстві.

У МОЗ закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, нещодавно у Франції зобов'язали дітей віком від 6 років носити медичні захисні маски на відкритому повітрі та в більшості громадських місць.

Вас також можуть зацікавити новини: