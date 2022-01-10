Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають.
Про це у Facebook повідомляє МОЗ.
"Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНосити чи не носити: у МОЗ пояснили, чи потрібні захисні маски вакцинованимВ МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту.
"Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски", - додали в міністерстві.
У МОЗ закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.
Нагадаємо, нещодавно у Франції зобов'язали дітей віком від 6 років носити медичні захисні маски на відкритому повітрі та в більшості громадських місць.