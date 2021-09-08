За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо ліміт COVID-хворих буде перевищений, то доведеться знову зупинити планові госпіталізації та надати пріоритет пацієнтам із коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоров'я витримає госпіталізацію близько 90 тисяч хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Міністр нагадав, що в Україні є лікарні першої та другої хвилі, які приймають хворих на COVID-19, а також резервні лікарні, які у будь-який момент будуть готові прийняти таких пацієнтів.

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За його словами, ліжок у "ковідних" лікарнях вистачить, щоб забезпечити місця хворим під час розвитку усіх можливих сценаріїв розповсюдження захворюваності COVID-19: оптимістичного, помірного та песимістичного.

"Під кожен з цих сценаріїв ліжкового фонду, який буде розгортатися в Україні, у нас вистачає. Максимально, що нам потрібно буде розгорнути... - це близько 82 тис. ліжок... Але ми можемо ще до 90 тис. розгорнути, але це тоді питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо планові госпіталізації і надамо пріоритет пацієнтам із коронавірусною хворобою", - сказав він.

Ляшко додав, що "ковідні надбавки" для медиків наразі залишаються на рівні 300%.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 2772 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 тис. 017 осіб, померли від ускладнень хвороби – 60.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2303276 осіб, одужали – 2216017, померли – 54114.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи