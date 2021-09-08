Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоров'я витримає госпіталізацію близько 90 тисяч хворих на COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.
Міністр нагадав, що в Україні є лікарні першої та другої хвилі, які приймають хворих на COVID-19, а також резервні лікарні, які у будь-який момент будуть готові прийняти таких пацієнтів.
Читайте такожНа початку осені Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки - експерти
За його словами, ліжок у "ковідних" лікарнях вистачить, щоб забезпечити місця хворим під час розвитку усіх можливих сценаріїв розповсюдження захворюваності COVID-19: оптимістичного, помірного та песимістичного.
"Під кожен з цих сценаріїв ліжкового фонду, який буде розгортатися в Україні, у нас вистачає. Максимально, що нам потрібно буде розгорнути... - це близько 82 тис. ліжок... Але ми можемо ще до 90 тис. розгорнути, але це тоді питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо планові госпіталізації і надамо пріоритет пацієнтам із коронавірусною хворобою", - сказав він.
Ляшко додав, що "ковідні надбавки" для медиків наразі залишаються на рівні 300%.
Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 2772 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 тис. 017 осіб, померли від ускладнень хвороби – 60.
За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2303276 осіб, одужали – 2216017, померли – 54114.