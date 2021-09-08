За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Харківській та Чернівецькій областях.

В Україні за добу виявили 2772 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 254 дитини та 46 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1017 осіб; зафіксовано 60 летальних випадків; одужали 1411 осіб.

Крім цього, за добу було проведено тестувань – 67 391 (зокрема методом ПЛР – 28 990 методом ІФА – 8110); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 291.

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захворіло – 2 303 276 осіб;

одужало – 2 216 017 осіб;

летальних випадків – 54 114;

проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 73 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 178 випадків;

Івано-Франківська область – 70 випадків;

Київська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 152 випадки;

Полтавська область – 68 випадків;

Рівненська область – 143 випадки;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 89 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 124 випадки;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 76 випадків;

Чернівецька область – 197 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора вакцинували від коронавірусу 149 тис. 618 осіб. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, першу дозу отримали 47 тис. 221 особа, другу - 102 тис. 397.

Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації, 2 тис. 986 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 666 тис. 019 українців, з них отримали дві дози - 102 тис. 397.

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова