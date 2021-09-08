В Україні за добу виявили 2772 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 254 дитини та 46 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1017 осіб; зафіксовано 60 летальних випадків; одужали 1411 осіб.
Крім цього, за добу було проведено тестувань – 67 391 (зокрема методом ПЛР – 28 990 методом ІФА – 8110); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 291.
Читайте такожЕксперти припускають, що перехід до жовтої зони епіднебезпеки відбудеться 13 вересняЗа весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 303 276 осіб;
- одужало – 2 216 017 осіб;
- летальних випадків – 54 114;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 348 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 73 випадки;
Дніпропетровська область – 131 випадок;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 73 випадки;
Закарпатська область – 13 випадків;
Запорізька область – 178 випадків;
Івано-Франківська область – 70 випадків;
Київська область – 87 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 157 випадків;
Миколаївська область – 52 випадки;
Одеська область – 152 випадки;
Полтавська область – 68 випадків;
Рівненська область – 143 випадки;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 89 випадків;
Харківська область – 248 випадків;
Херсонська область – 124 випадки;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 76 випадків;
Чернівецька область – 197 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вчора вакцинували від коронавірусу 149 тис. 618 осіб. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, першу дозу отримали 47 тис. 221 особа, другу - 102 тис. 397.
Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації, 2 тис. 986 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 666 тис. 019 українців, з них отримали дві дози - 102 тис. 397.
Вас також можуть зацікавити новини