У найближчих до України державах фіксується зростання кількості нових хворих, що може чинити негативний вплив на ситуацію із захворюваністю в Україні.

Поточна хвиля COVID-19 в Україні і далі наростатиме.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 29 вересня–12 жовтня, розміщеному на сайті Національної академії наук України.

Зазначається, що аналіз результатів моделювання кількості нових підтверджених випадків захворювань показав, що поточна хвиля COVID-19 в Україні і далі наростатиме.

Водночас, фахівці зазначають, що динаміка дещо стабілізувалася, тобто наростання в останні два тижні відбувається стабільно, а не стрибкоподібно, як це спостерігалося раніше.

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"Аналіз прогнозів у країнах Європи показав, що в найвіддаленіших від України державах намітився спад кількості нових хворих, хоча ті значення ще не скрізь є малими, але у найближчих до нас країнах... фіксується... зростання цього показника, що може справляти додатковий негативний вплив", - пояснили у НАН.

Науковці також зазначають, що нестабільність динаміки зміни кількості нових хворих, яка спостерігається в Україні протягом вересня, не дає впевненості у зроблених прогнозах, тому рекомендують використовувати їх обережно.

Як писав УНІАН, наразі медична система України має три хвилі лікарень у разі можливого погіршення епідемічної ситуації через COVID-19.

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Автор: Антоніна Доломанжи