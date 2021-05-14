Зазначається, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/ CoviShield мають однаковий склад і технологію виробництва.

В Україні зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio для щеплення у травні другою дозою частини людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/ CoviShield.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Facebook.

«У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення), для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/ CoviShield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому, якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.

У МОЗ підкреслили, що люди, які вакцинувались залишковими дозами, або як публічні особи також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою.

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Нині щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні станом на 14 травня від початку вакцинальної кампанії щеплено 918 164 людини, з них отримали 1 дозу – 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Автор: Костянтин Гончаров