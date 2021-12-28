Причиною травмування є необережність та безвідповідальність

Медики в період зимових свят найчастіше госпіталізують дітей. Найпоширеніша причина - різноманітні опіки.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

"Лікарі просять усіх бути дуже уважними та обережними, адже в зимові свята в них найбільше потрапляє саме діток з різними опіками, починаючи від малюків та закінчуючи підлітками через небезпечні ігри з піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих "обожнювачів селфі" біля високовольтних проводів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, понад 12 тисяч дітей щорічно отримують опіки. При цьому приблизно 90% дітей до п'яти років отримують травми на кухні. Найчастіше, причиною подібних інцидентів є необережність та безвідповідальність батьків.

Читайте такожУ Дніпрі школярка вколола у губи косметичну олію - її зробили вже три операції (відео)Як раніше повідомляв УНІАН, у Білгород-Дністровському районі Одеської області дев'ятирічний хлопчик кинув у розпалену піч аерозольний балончик, через вибух постраждала дівчинка-підліток. При цьому в Харкові однорічна дитина отримала опіки рук, коли схопився за включену новорічну гірлянду.

Крім того, у Львові з бронхів чотирирічного хлопчика лікарі дістали світлодіодну лампочку з гірлянди.

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