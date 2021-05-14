Крім того, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.

Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно всього 150 хвилин на тиждень.

Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу, такі дані оприлюднені в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.

"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.

Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.

"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавірусу", - запевняє головний санлікар.

Коронавірус в Україні: що відомо

Нагадаємо, в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

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Автор: Вікторія Гордієнко