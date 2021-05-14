Люди, які займаються фізичною активністю, можуть легше переносити коронавірус. Для цього необхідно всього 150 хвилин на тиждень.
Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу, такі дані оприлюднені в нещодавній публікації у британському науковому журналі спортивної медицини.
"Доведений факт - фізична активність знижує ризик перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу", - сказав Ляшко.
Однак, і коли людина перехворіла, фізичні вправи є важливою умовою повернення до звичайного ритму життя після перенесеного коронавірусу.
"Тому зберігати мотивацію до виконання фізичних вправ - це одна із ключових речей повернення до звичайного ритму життя після коронавірусу", - запевняє головний санлікар.
Коронавірус в Україні: що відомо
Нагадаємо, в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
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