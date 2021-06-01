Радуцький відзначив, що, за інформацією лікарів, сьогодні значно менше пацієнтів з коронавірусною інфекцією поступають у важкому стані.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав три причини покращення епідемічної ситуації в Україні: сезонність гострих респіраторних захворювань, результат нещодавніх карантинних обмежень, сформовані антитіла у людей, які перехворіли на COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook ввечері 31 травня.

Радуцький відзначив, що, за інформацією лікарів, сьогодні значно менше пацієнтів з коронавірусною інфекцією поступають у важкому стані, а також скоротилася кількість летальних випадків.

Втім, додав він, динаміка в регіонах доволі відчутно відрізняється. Наприклад, у Полтавській області зайнято 19% місць у "ковідних" лікарнях, у Дніпропетровській – 30%.

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За словами депутата, на думку фахівців, є три причини покращення епідситуації. Перша – це сезонність гострих респіраторних захворювань: влітку кількість пацієнтів з таким діагнозом традиційно стає значно менше.

Друга причина, додав він, спрацювало запровадження "червоних" зон: саме в тих регіонах, де були максимальні обмеження, фіксується найкраща динаміка за кількісті хворих.

І третє, за словами Радуцького, сформовані антитіла у людей, які перехворіли. "За статистикою, на одного хворого "з симптомами" припадає три "без симптомів", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксували 2 тис. 137 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 млн 204 тис. 631 особа. Одужали 2 млн 053 167 осіб. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 207 тис. 245. Летальних випадків зареєстровано 50 тис. 699.

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Автор: Костянтин Гончаров