Міністр нагадав, що у травні-червні очікуються наступні постачання вакцин Pfizer.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевняє, що указ президента України Володимира Зеленського щодо всеохопної імунізації українців уже цього року буде виконаний у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Говорячи про вакцину Pfizer, міністр зазначив: "Сьогодні перші 117 тис. доз вакцини прибудуть до України. Наступні партії - 10 млн доз вакцин Pfizer - за прямими постачаннями очікуємо з травня-червня".

Степанов зауважив, що загалом Україною за постачаннями від різних виробників законтрактовано 32 млн доз вакцин.

"І ми продовжуємо контрактувати далі", - додав він.

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Автор: Тетяна Поляковська