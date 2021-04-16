Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевняє, що указ президента України Володимира Зеленського щодо всеохопної імунізації українців уже цього року буде виконаний у повному обсязі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
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Говорячи про вакцину Pfizer, міністр зазначив: "Сьогодні перші 117 тис. доз вакцини прибудуть до України. Наступні партії - 10 млн доз вакцин Pfizer - за прямими постачаннями очікуємо з травня-червня".
Степанов зауважив, що загалом Україною за постачаннями від різних виробників законтрактовано 32 млн доз вакцин.
"І ми продовжуємо контрактувати далі", - додав він.
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