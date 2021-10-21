На цьому тижні міська комісія з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу прийме рішення про посилення обмежувальних заходів у столиці.

Київ найближчими днями потрапить у "червону" зону карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на початку засідання сесії Київради мер міста Віталій Кличко.

"Днями Київ потрапить, як би ми цього не хотіли, але виглядає таким чином, що ми на днях потрапимо у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, в нашому місті погіршується. Тільки за минулу добу в Києві зареєстровано понад 1,2 тис. нових хворих, 39 летальних випадків. І вік тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень госпіталізують по півтисячі хворих. Більшість з них, на жаль, знаходяться у важкому стані. Ліжка в наших лікарнях заповнені вже понад 50%", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що у п’ятницю планується засідання Постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу, на якому буде розглянуто питання про посилення обмежувальних заходів у столиці.

Читайте такожУ Хмельницькій області з 23 жовтня посилюють карантин"У п’ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", - сказав Кличко.

Коронавірус у Києві

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 1 тис. 192 жителів, 39 хворих померли.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (222), Дарницькому (193) та Дніпровському (128).

Загалом від початку пандемії у Києві 247 тис. 698 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу, випадків одужання – 225 тис. 328. Летальних випадків від вірусу у столиці загалом вже 5 тис. 780.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька