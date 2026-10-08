Більшість українців очікують погіршення ситуації взимку, – опитування

Найгірші прогнози українці мають щодо економіки країни.

17% українців вважають, що ситуація в Україні загалом цієї цими значно погіршиться. Ще 38% думають, що ситуація скоріше погіршиться. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rating Group.

9% вважають, що ситуація в Україні загалом скоріше покращиться. Тоді як 3% очікують на значне покращення вже цієї зими. Також в українців запитали щодо їхніх очікувань від зими у різних секторах. Найбільш оптимістичні прогнози щодо ситуації на фронті:

7% вважають, що ситуація значно погіршиться

15% думають, що скоріше погіршиться

23%, що скоріше покращиться

10%, що значно покращиться

Щодо ситуації в енергетиці, українці дали таку оцінку:

Відео дня

24% вважають, що ситуація значно погіршиться

39% думають, що скоріше погіршиться

8% вірять, що скоріше покращиться

2% думають, що значно покращиться

Найскладнішою цієї зими, на думку українців, може бути ситуація в економічному секторі:

24% очікують на значне погіршення

47% думають, що скоріше погіршиться

4% опитаних вважають, що ситуація скоріше покращиться

3% – що значно покращиться

Українцям також поставили питання щодо того, якою, на їхню думку, буде ситуація з енергопостачанням цієї зими. На що вони відповіли:

39% вважають, що ситуація буде гірше, ніж минулого року (для порівняння, рік тому так вважали 38%)

47% очікують на приблизно таку ж ситуацію

9% вважають, що ситуація буде краще (рік тому цей показник був на 2 пункти вище)

РФ вже почала атакувати українську енергетику

Нагадаємо, в Україні вже почали вводити екстрені та заплановані відключення світла у низці регіонів. Заступник міністра енергетики України Артем Некрасов пояснив це падінням напруги у високовольтній мережі внаслідок пошкодження обладнання російськими обстрілами.

Аналітики з Інституту вивчення війни раніше зазначили, що цьогоріч РФ раніше почала бити по українській енергетиці. На їхню думку, Москва поспішає завдати максимальної шкоди до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії реактивних БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: