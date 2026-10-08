В Мережі показали F-35 із позначками про знищення одразу трьох субмарин Ірану (фото)

F-35C є найсучаснішим палубним винищувачем американців.

У Мережі з'явилися свіжі фото одного з американських палубних винищувачів F-35C, на борт якого нанесено незвичайний набір позначок знищених цілей. Зокрема йдеться про три іранські підводні човни, уражені під час операції Epic Fury, повідомляє The Aviationist.

Під час війни Іран втратив значну частину свого підводного флоту, тому визначити, які саме підводні човни були знищені, неможливо. Позначки можуть бути просто умовними зображеннями, а не точними силуетами конкретних класів підводних човнів.

Якщо вони відображають реальні цілі, принаймні одна з них може символізувати один із підводних човнів Ірану класу Kilo російського виробництва. Із трьох Kilo, що перебували на озброєнні Ірану, США підтвердили знищення човна Taregh.

Відео дня

Інші позначки на літаку символізують танкер, надводний бойовий корабель, безпілотник типу Shahed та артилерійську установку. Ще два символи важче ідентифікувати – вони можуть позначати зенітний комплекс на вантажівці та стаціонарну ракетну пускову установку.

Винищувач на фото належить до ескадрильї VMFA-314 (Marine Fighter Attack Squadron 314), відомої також як Black Knights. Вона брала активну участь у війні проти Ірану.

На лівому борту передньої частини фюзеляжу F-35 (перше фото) зображено низку силуетів озброєння, яке застосовувалося. Вони, ймовірно, відповідають ракеті AIM-120 AMRAAM, AGM-154 JSOW, авіабомбі GBU-31 JDAM, GBU-54 Laser JDAM та GBU-32 JDAM. Біля кожного з них нанесені додаткові позначки, що вказують на використання кількох одиниць відповідної зброї.

Цікаво, що зовсім недавно повідомлялося про схожий випадок, коли на F/A-18F Super Hornet ВМС США побачили незвичайний силует знищеного підводного човна з написом "Sub Buster". Літак належить 41-й ударній винищувальній ескадрильї (VFA-41) Black Aces.

Подібно до F-35C, винищувач F/A-18F не є спеціалізованим протичовновим літаком. Вважається, що ціль була уражена високоточною зброєю, наприклад, авіабомбою з лазерним наведенням.

Бойова авіація США – інші новини

Нещодавно Військово-морські сили США уклали з Boeing контракт вартістю понад 20 млрд доларів на розробку палубного винищувача шостого покоління F/A-XX.

У межах контракту планується закупівля літаків для проведення випробувань. Очікується, що з 2030-х років новий винищувач поступово замінить F/A-18E/F Super Hornet та літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Раніше Boeing також отримав контракт на створення винищувача шостого покоління для Повітряних сил США.

Вас також можуть зацікавити новини: