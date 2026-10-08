Столицю Країни Басків визнано найвигіднішим містом для відпочинку в 2027 році

Загалом до рейтингу увійшли 10 міст з усього світу.

Іспанське місто Більбао визнали найвигіднішим містом світу для подорожей у 2027 році.

Згідно з останнім звітом Travel Trends 2027 від Skyscanner, за рік ціни на відпочинок у цьому місті знизилися на 66%.

Зокрема, на 63% порівняно з минулим роком знизилися ціни на готелі в Більбао.

Відео дня

Експерти зазначають, що столиця Країни Басків, як зазвичай називають Більбао, пропонує туристам унікальну культуру за приємними цінами та без натовпів туристів.

10 найвигідніших туристичних напрямків для відпустки 2027

Більбао, Іспанія (-66%). Вроцлав, Польща (-47%). Бордо, Франція (-34%). Цюрих, Швейцарія (-33 %). Анкона, Італія (-31%). Родос, Греція (-22%). Пула, Хорватія (-20%). Каркасон, Франція (-20%). Фез, Марокко (-19%). Крабі, Таїланд (-15%).

Інші ідеї для подорожей у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також Skyscanner назвав 10 найпопулярніших туристичних напрямків на 2027 рік. Очолила рейтинг столиця Киргизстану – Бішкек.

Свій рейтинг найкращих ідей для подорожей у наступному році представили й експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.