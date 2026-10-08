Столицю Країни Басків визнано найвигіднішим містом для відпочинку в 2027 році

Іспанське місто Більбао визнали найвигіднішим містом світу для подорожей у 2027 році.
Згідно з останнім звітом Travel Trends 2027 від Skyscanner, за рік ціни на відпочинок у цьому місті знизилися на 66%.
Зокрема, на 63% порівняно з минулим роком знизилися ціни на готелі в Більбао.
Експерти зазначають, що столиця Країни Басків, як зазвичай називають Більбао, пропонує туристам унікальну культуру за приємними цінами та без натовпів туристів.
10 найвигідніших туристичних напрямків для відпустки 2027
- Більбао, Іспанія (-66%).
- Вроцлав, Польща (-47%).
- Бордо, Франція (-34%).
- Цюрих, Швейцарія (-33 %).
- Анкона, Італія (-31%).
- Родос, Греція (-22%).
- Пула, Хорватія (-20%).
- Каркасон, Франція (-20%).
- Фез, Марокко (-19%).
- Крабі, Таїланд (-15%).
Інші ідеї для подорожей у 2027 році
Як повідомляв УНІАН.Туризм, також Skyscanner назвав 10 найпопулярніших туристичних напрямків на 2027 рік. Очолила рейтинг столиця Киргизстану – Бішкек.
Свій рейтинг найкращих ідей для подорожей у наступному році представили й експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet.
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