Клінічні дослідження лікарських засобів проти коронавірусної хвороби зараз тривають в усьому світі, зокрема й в Україні.

Охочі українці можуть долучитися до досліджень ліків проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні зазначається, що лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі, зокрема й в Україні.

На сьогодні таких досліджень - 31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України за профілем випробування "COVID-19".

"Клінічним випробуванням лікарських засобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їх медичного застосування може бути ухвалено тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності", - пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

У МОЗ зазначають, що клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків.

Читайте такожУкраїна отримала зі США "інноваційні ліки" проти COVID-19 на $20 мільйонівПроте перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчається їх специфічна активність та безпечність.

Наступним етапом є клінічні випробування - чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

Інформацію про клінічні дослідження можна переглянути на сайті МОЗ в розділі "Накази" та на сайті державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" за посиланням: clinicaltrials.dec.gov.ua, де зазначається назва дослідження, місце його проведення, назва та країна організатора, перелік досліджуваних лікарських засобів та їхню лікарську форму й дозування.

"Дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency)", - наголошують у МОЗ.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу, 23 вересня, зафіксували 9 058 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих - 849 дітей та 137 медпрацівників.

Також 2 415 пацієнтів одужали, а 140 - померли від ускладнень захворювання.

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 060 людей.

Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли наприкінці квітня 2021 року.

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Автор: Інна Андаліцька