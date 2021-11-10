Пацієнтка, якій діагностували COVID-19, у дуже тяжкому стані.

В Івано-Франківську рятують 17-річну дівчину з сильним ураженням легень. Її перевели в обласну клінічну лікарню, раніше вона знаходилася у реанімації інфекційній лікарні. У дівчини діагностували COVID-19, у неї дихають лише 5% легенів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповів виданню генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник, стан дівчини дуже важкий. Вона перебуває на ШВЛ, лікарі борються за її життя, проте легені сильно уражені.

"Ми забрали 17-річну дівчинку з реанімації обласної інфекційної лікарні у дуже важкому стані. Вона перебуває на ШВЛ-апараті, там — 95% ураження легенів. У дитини тільки 5% легенів дихають. Вона дуже тяжка. Дитина в будь-яку хвилину може померти", - повідомив він.

Читайте також"Ходіння по краю прірви": лікар емоційно звернувся до українців й закликав вакцинуватисяМельник також розповів, що у лікарні перебуває малюк, якому усього декілька днів. Новонародженого привезли з Косівського полового будинку, у нього підтверджений COVID-19.

Дитина була у важкому стані, лікарі навіть думали, що їй знадобиться ШВЛ. На щастя, малюку з тяжкою пневмонією стало краще.

Окрім цього, у дитячу обласну лікарню привезли ще двох новонароджених малюків. Проте у них ще не підтвердився коронавірус.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Івано-Франківську натовп "взяв у заручники" медиків, щоби ті їх вакцинували. Після втручання правоохоронців сторонам вдалося порозумітися.

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Автор: Поліна Кузенко