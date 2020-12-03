За кілька годин на паркінгу поліцейські виявили понад десяток порушників.

В Одесі почали штрафувати водіїв приватного автотранспорту, які заважають паркуванню автомобілів швидкої допомоги з хворими COVID-19 біля опорної лікарні, розташованої в центрі міста.

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Як повідомили журналістам в департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, 2 грудня до департаменту надійшло звернення від адміністрації ГКБ №5, яка розташована по вул. Троїцькій, 37.

Керівництво лікарні, зокрема, попросило вжити відповідних заходів щодо запобігання паркуванню машин у місцях зупинки спецтранспорту, що доставляє до медустанови пацієнтів.

Зазначається, що департамент оперативно ухвалив рішення посилити контроль території, і вже станом на 12:00 середи інспектори з паркування виявили 12 порушників.

Як уточнили в підрозділі міськради, водії паркують автомобілі в місцях під'їзду машин швидкої допомоги. Через це хворих із спецавтомобіля до лікарні несуть на носилках, у тому числі під час дощу, прикриваючи людей підручними речами.

У департаменті також підкреслили, що навіть хвилини, які витрачають на перенесення пацієнтів «вручну», можуть коштувати їм життя.

Як підкреслили в міськраді, вина автовласника, який порушив правила паркування, визнається автоматично, якщо таке порушення зафіксовано в режимі фото або відео.

Єдине, що зобов'язаний зробити в таких випадках інспектор, це залишити на лобовому склі автомобіля копію постанови (або повідомлення) про рішення притягти до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Одесі для лікування хворих COVID-19 і підозрою на це захворювання додатково відкрили відділення на 90 ліжок. Зокрема, почався прийом пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарні №5, яка розташована по вул. Троїцькій, 37.

Вчора нацгвардійці взяли під охорону цю міську лікарню. Вони виконуватимуть завдання цілодобово у дві зміни.

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Автор: Лариса Козова