В Одесі почали штрафувати водіїв приватного автотранспорту, які заважають паркуванню автомобілів швидкої допомоги з хворими COVID-19 біля опорної лікарні, розташованої в центрі міста.
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Як повідомили журналістам в департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, 2 грудня до департаменту надійшло звернення від адміністрації ГКБ №5, яка розташована по вул. Троїцькій, 37.
Керівництво лікарні, зокрема, попросило вжити відповідних заходів щодо запобігання паркуванню машин у місцях зупинки спецтранспорту, що доставляє до медустанови пацієнтів.
Зазначається, що департамент оперативно ухвалив рішення посилити контроль території, і вже станом на 12:00 середи інспектори з паркування виявили 12 порушників.
Як уточнили в підрозділі міськради, водії паркують автомобілі в місцях під'їзду машин швидкої допомоги. Через це хворих із спецавтомобіля до лікарні несуть на носилках, у тому числі під час дощу, прикриваючи людей підручними речами.
У департаменті також підкреслили, що навіть хвилини, які витрачають на перенесення пацієнтів «вручну», можуть коштувати їм життя.
Як підкреслили в міськраді, вина автовласника, який порушив правила паркування, визнається автоматично, якщо таке порушення зафіксовано в режимі фото або відео.
Єдине, що зобов'язаний зробити в таких випадках інспектор, це залишити на лобовому склі автомобіля копію постанови (або повідомлення) про рішення притягти до адміністративної відповідальності.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Одесі для лікування хворих COVID-19 і підозрою на це захворювання додатково відкрили відділення на 90 ліжок. Зокрема, почався прийом пацієнтів з підозрою на коронавірус у лікарні №5, яка розташована по вул. Троїцькій, 37.
Вчора нацгвардійці взяли під охорону цю міську лікарню. Вони виконуватимуть завдання цілодобово у дві зміни.
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