Захворілий чоловік працює за кордоном і нещодавно прибув до міста.

В Одесі виявлено штам коронавірусу "Омікрон" у чоловіка, який прибув з сім'єю з-за кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії заявила перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Надія Гончаренко.

За її словами, інфікований – громадянин України, який працює за кордоном. Нещодавно разом з родиною він прибув до Одеси. Інформація про хворого надійшла в мерію від Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, який отримав відповідне повідомлення від приватної лабораторії, де обстежувався чоловік.

За даними Гончаренко, вся сім'я почувається добре та госпіталізації наразі не потребує. Пацієнт спостерігається фахівцями приватної клініки.

За даними департаменту, це перший випадок виявлення штаму "Омікрон" в Одесі.

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Ситуація з коронавірусом в Одесі

За останній тиждень COVID-19 в Одесі виявлено у 644 осіб, у тому числі – у 31 дитини. За минулу добу зареєстровано 102 інфікованих, у тому числі 8 дітей. На даний час хворіють коронавірусом 5 тис. 468 осіб, з яких 99 дітей. У стаціонарах міста – 215 інфікованих, з них 14 –діти.

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