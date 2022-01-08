Близько 200 військовослужбовців були направлені до британських лікарень на тлі надзвичайної нестачі персоналу через хворобу співробітників.

Швидке поширення варіанту коронавірусу "Омікрон" змусило європейські країни підсилювати лікарні, на тлі побоювання посадовців, що поточне зростання кількості хворих може призвести до переповнення медичних закладів протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє Радио Свобода.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід попередив, що кількість госпіталізацій зростає, а на Національну службу охорони здоров’я очікує "кілька важких тижнів".

Близько 200 військовослужбовців були направлені до британських лікарень на тлі надзвичайної нестачі персоналу через хворобу співробітників.

Читайте такожВООЗ прогнозує появу нових штамів коронавірусу: "Омікрон" не останнійТим часом влада в Палермо, Італія, створила допоміжні приміщення біля трьох лікарень, щоб зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги та дозволити бригадам швидкої допомоги швидко розмістити пацієнтів на ліжках замість залишати їх чекати на парковці.

"Ми повністю завантажені", – сказала агентству AP Тіціана Маніскалічі, менеджер лікарні в Палермо.

Вона додала, що лікарні були змушені встановити додаткові відділення невідкладної допомоги в наметах, оскільки потужностей відділення невідкладної допомоги було недостатньо.

Італія повідомляє про рекордні щоденні нові випадки захворювань на COVID-19, які сягнули 219 тисяч 7 січня. Влада прогнозує пік цього сплеску за два-три тижні.

У Франції заявили, що кількість людей, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії у місцевих лікарнях, зростає і 7 січня перевищила 3 800 осіб.

Уряд Греції 7 січня видав наказ про громадянську мобілізацію, який набуде чинності 12 січня і зобов’яже деяких приватних лікарів підтримувати державну службу охорони здоров’я в чотирьох північних регіонах, де державні лікарні відчувають гостру нестачу кадрів.

Омікрон: останні дані про новий варіант коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я 6 січня повідомила, що за останній тиждень у всьому світі було зафіксовано рекордні 9,5 мільйона випадків COVID-19, що на 71% більше, ніж за попередній семиденний період. Однак кількість зареєстрованих смертей щотижня зменшилася.

Хоча "омікрон" виглядає менш серйозним, ніж варіант "дельта", особливо серед вакцинованих людей, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застерігає від того, щоб сприймати його легковажно.

Вас також можуть зацікавити новини: