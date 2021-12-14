Зокрема, секретар РНБО заявляє, що вже потрібно щепити бустерними дозами літніх людей.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наполягає, що вже потрібно починати вакцинацію населення від COVID-19 бустерною дозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами.

"Ми наполягаємо неодноразово, що нам треба вводити бустерну дозу. Починати треба з літніх людей. Треба пропонувати людям, щоб вони починали третій раз вакцинуватися", - заявив Данілов.

Нагадаємо, 14 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Кому потрібно робити третє щеплення:

людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією;

пацієнтам після трансплантації органів;

особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Читайте такожЗайнятість "ковідних" ліжок з киснем в Україні знизилась до 35% – KSEЗа словами Ляшка, МОЗ радить вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї. Зокрема, тим, хто має важкі захворювання, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист.

"Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", - заявив очільник МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, в РНБО пояснили, чому не треба лякатися нового штаму коронавірусу. "Омікрон" наближається до України, саме тому потрібно вакцинуватися.

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Автор: Віталій Саєнко