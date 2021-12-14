Секретар РНБО закликав українців не зволікати зі щепленням від COVID-19.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов закликає громадян не лякатися штаму коронавірусу "Омікрон", який наближається до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами.

Секретар РНБО переконаний, що штам коронавірусу "Омікрон" прийде в Україну.

Він сказав, що цей мутований варіант вірусу вже є у деяких країнах, які знаходяться поруч з Україною, і тому Україну не омине.

Читайте такожШтам "Омікрон" може з’явитися в Україні вже цього тижня – РНБО"Ми від цього нікуди не підемо. Чому? Тому що він ("Омікрон") вже є на наших кордонах. На сьогоднішній день він вже є у Туреччині, він вже ближче до нас. Я більше ніж впевнений", – заявив Данілов.

"Єдине, що можу сказати, – його не треба лякатися. Він може охоплювати більшу кількість людей, але він набагато простіший, набагато легше його переносять, ніж "Дельту". "Дельта" – це дуже небезпечна річ", – сказав Данілов.

Водночас він закликав громадян не зволікати із щепленням від коронавірусу.

Нагадаємо, з 3 грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні ще не виявлено.

Довідка УНІАН. Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", – зазначили в ВООЗ.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко