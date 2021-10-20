У жінки залишилося троє дітей. Окрім неї, в сім’ї ще троє людей інфіковані COVID-19.

У львівській лікарні швидкої медичної допомоги через ускладнення від COVID-19 померла 40-річна багатодітна мати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

"Стан жінки від самого початку був критично тяжким. Окрім неї, ще троє членів родини, у тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест. Вона в нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували. Уся родина – категоричні противники вакцинації, налаштовані агресивно і на контакт ні з ким не йдуть", - розповіла Матолінець.

Без матері залишилося троє дітей, найменшій з них – лише рік.

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Медик просить не зволікати з вакцинацією. За її словами, людина, яка має щеплення, може інфікуватися коронавірусом, проте перебіг хвороби буде значно легшим.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в ковід-реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова летальність б'є всі рекорди - ніхто з пацієнтів не вакцинований. Лікарі закликали людей "схаменутися".

Коронавірус в Україні: вам варто знати

Автор: Мирослава Бзікадзе