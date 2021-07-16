Загалом в Україні працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

В Україні можуть запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках, це питання ще опрацьовується.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина в ефірі телеканалу "Дом".

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", — пояснив він.

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Загалом в Україні, за його словами, працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Станом на 16 липня загалом проведено 3 899 890 щеплень. Загалом щеплено 2 млн 539 тис. 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256.

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Автор: Костянтин Гончаров