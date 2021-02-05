Степанов наголосив, що заборона - це самодіяльність на місцях.

Під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 5 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов розказав, чому сотні родин в Україні зіштовхнулися з обмеженням прав на партнерські пологи нібито через спалах коронавірусу.

Очільник МОЗ підтвердив, що заборона на партнерські пологи — це самодіяльність в регіонах, пише Ракурс.

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"Ми вже проводили відповідні наради… Жодних обмежень, наголошую, жодних обмежень (на партнерські пологи — ред.), не було встановлено у нашій державі. Єдина річ, яка існувала, що при поступанні у заклад охорони здоров’я, — треба було зробити тест. Зараз, коли у нас вже є швидкі тести на коронавірус, це робиться за 15 хв. Всі ці тести закуплені за державні кошти — майже 6 млн тестів, які, зокрема, були розподілені й на пологові будинки. Ми ще додатково дамо відповідне роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я і ще раз подивимося, яким чином нормативно зобов’язати (медзаклади — ред.), щоб не було таких речей як скасування партнерських пологів", — заявив Степанов з трибуни парламенту у п’ятницю.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує усім жінкам, у яких навіть підтверджено коронавірусну інфекцію, народжувати разом з чоловіками.

В Україні з 7 тисяч породіль — 79% народжували на партнерських пологах.

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Автор: УНІАН