Дітей імунізували вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

В Україні вперше використали вакцину проти коронавірусу на дітях. Такий досвід вже отримала Чернівецька область.

Про це "Суспільному" розказала координаторка COVID-вакцинації на Буковині Оксана Знак.

Так, у Чернівецькій області першу дозу вакцини ввели чотирьом дітям у віці від 13 років. Їх вакцинували препаратом Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Першу вакцину отримала дитина з Чернівців для перетину кордону на навчання.

Інших дітей вакцинували у Глибоцькому центрі медико-санітарної допомоги.

Окрім цього, у міській дитячій поліклініці відкрили пункт вакцинації для дітей. Але поки що там нікого не імунізували, оскільки у закладі очікують на постачання препаратів, повідомив головний лікар дитячої поліклініки Іван Хорошенюк.

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Пізніше в Чернівецькій ОДА повідомили в Facebook, що вакцинували від COVID-19 п'ятьох дітей.

Двоє отримали щеплення в Чернівцях, двоє - у Глибокій та одна дитина - в Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.

Як повідомила Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру - виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19 в Україні та світі

У червні 2021 року ВООЗ дозволила вакцинувати дітей проти коронавірусу та видала відповідні рекомендації.

Першим схваленим препаратом для дітей стала вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech. Використання вакцини схвалили для дітей у віці від 12 до 17 років у ЄС та США.

На початку червня вакцинацію дітей відповідним препаратом схвалили в Ізраїлі.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 23 липня рекомендувало дозволити вакцину Moderna від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 17 років. Залишилось дочекатися рішення Єврокомісії.

В Україні дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 років. Робитимуть це препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Інтервал між першою та другою дозами складає 21-28 днів.

МОЗ рекомендує щепити дітей в окремих випадках: для перетину кордону на змагання, навчання або до родичів. Також, якщо дитина має високі ризики важкого перебігу чи ускладнень внаслідок COVID-19 через супутні хвороби. Або якщо приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини.

COVID-вакцин на дітей: що відомо

Компанії Pfizer та Moderna розпочали дослідження ефективності власних препаратів на дітях у віковій категорії 11 місяців – 6 років. Перші результати від дітей молодшого шкільного віку очікують отримати у вересні.

Окрім цього, нещодавно в Китаї закінчилась 1/2 фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac на дітях і підлітках у віці від 3 до 17 років. Результати свідчать, що препарат безпечний для дітей, а імунна відповідь краща, ніж у дорослих.

Автор: Вікторія Гордієнко