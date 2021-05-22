За весь час пандемії в Україні захворіли 2 179 988 людей.

Напередодні вихідних, 21 травня, в Україні підтвердили ще 4 606 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це йдеться у даних, опублікованих у Telegram Коронавірус_інфо.

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У п’ятницю до лікарень з ускладненнями COVID-19 госпіталізували 1665 людей, водночас виписали – 2050. За минулу добу від коронавірусу померли 178 хворих, одужали – 12586.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 179 988 людей: з них одужали – 1 941 625, померли – 49 279.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Коронавірус в Україні: останні новини

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Автор: Яна Ставська