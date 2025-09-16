Раніше без Spotify-преміуму композиції запускалися випадковим чином.

Spotify несподівано оновив безкоштовний план для користувачів стримінгового сервісу. Тепер там можна перемикати композиції, шукати треки за назвою і ділитися посиланнями на пісні з друзями. Про це компанія розповіла в блозі.

Раніше більша частина функціональності безкоштовної версії зводилася до випадкового відтворення музики з лімітом на перемикання треків. Тепер потрібні треки включаються як у плейлистах, так і в альбомах.

У Premium-версії залишиться, наприклад, можливість завантажувати плейлисти і вмикати lossless-якість. Оновлений безкоштовний тариф стане доступний усім користувачам поступово, нічого підключати додатково не потрібно.

Раніше Spotify анонсував появу в сервісі вбудованого месенджера, де можна буде ділитися треками, плейлистами або просто спілкуватися. Розробники обіцяють шифрування за найкращими стандартами індустрії.

Нагадаємо, минулого місяця Spotify оголосив про збільшення вартості підписки в усьому світі. Зростання вартості залежить від конкретної країни: наприклад, для нових користувачів в Іспанії та Італії підписка подорожчала з 11 до 12 євро.

Тим часом УНІАН розповідав про новий тренд у зумерів – вони замінюють дорогі музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці ґаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами і стабільний рівень звуку.

